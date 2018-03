Tigari in valoare de circa 10.000 lei, confiscate in urma unui control in trafic, la Brosteni

Tigari in valoare de circa 10.000 lei, confiscate in urma unui control in trafic. Luni, un echipaj din cadrul Politiei orasului Brosteni a oprit pentru control pe DJ 177A, din localitatea Holda, autoturismul condus de un localnic de 51 de ani. In urma verificarii autoturismului, politistii au identificat in portbagaj un colet in care se aflau 600 de pachete de tigari netimbrate, de provenienta extracomunitara, bunuri pentru care barbatul nu detinea documente. Tigarile in valoare de circa 10.000 de lei au fost ridicate pentru cercetari, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul politiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.