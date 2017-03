Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat, la final urmand a se lua toate masurile legale ce se impun.

Tigari in valoare de peste 100.000 lei confiscate la Lupcina. Vineri, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al PF Suceava, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a descoperit in apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii de frontiera Lupcina sapte colete cu tigari, de provenienta ucraineana. Imediat, politistii de frontiera au informat autoritatile de frontiera ale statului vecin despre eveniment, iar la scurt timp acestea au comunicat faptul ca pe directia respectiva a fost retinuta o persoana implicata in activitatea infractionala. In urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 10.500 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, in valoare de 115.500 lei, cantitate ce a fost ridicata in vederea confiscarii. Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat, la final urmand a se lua toate masurile legale ce se impun.