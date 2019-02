Tigari in valoare de peste 175.000 lei abandonate de contrabandisti, dupa ce politistii de frontiera au tras un foc de arma

Foc de arma pentru prinderea unor contrabandisti de tigari. Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava si Sectorului P.F. Brodina - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au desfasurat, duminica noapte, o actiune specifica pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate.

Astfel, pe timpul actiunii oamenii legii au observat in apropierea frontierei de stat, pe raza localitatii Ulma, un grup de persoane care se deplasa de la frontiera spre interiorul tarii, transportand colete voluminoase.

Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea persoanelor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce si pentru ca acestea nu s-au supus, a fost executat un foc de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.

Contrabandistii nu s-au supus somatiilor, au abandonat coletele si au fugit spre localitatea Ulma.

La fata locului, politistii de frontiera au descoperit abandonate noua colete cu tigari care au fost transportate la sediul S.T.P.F. Suceava, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 14.977 pachete de tigari, de provenienta ucraineana.

Imediat au fost anuntate autoritatile de frontiera ucrainene despre producerea evenimentului, procedandu-se totodata la verificarea si supravegherea zonei.

Intreaga cantitate de tigari, in valoare de 175.231 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in continuare, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei de stat si contrabanda in forma agravanta, precum si pentru depistarea persoanelor implicate si documentarii intregii activitati infractionale.