Tigari in valoare de peste 50.000 de lei abandonate, dupa ce politistii de frontiera de la Brodina au tras mai multe focuri de arma FOTO

Tigari in valoare de peste 50.000 de lei abandonate, dupa ce politistii de frontiera au tras mai multe focuri de arma. Vineri, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 20.00, un echipaj al politiei de frontiera a observat, pe directia localitatii Straja, mai multe persoane care transportau, in spate, de la frontiera de stat spre interiorul tarii, colete voluminoase.

Oamenii legii au actionat pentru retinerea persoanelor in cauza efectuand somatiile legale prin voce, moment in care acestea au abandonat coletele si s-au dispersat in directii diferite. Pentru retinerea persoanelor care nu s-au supus somatiilor legale prin voce, politistii de frontiera au tras mai multe focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.

Imediat au fost informate autoritatile de frontiera ale statului vecin in vederea cercetarii in comun a evenimentului.

La fata locului s-a deplasat o echipa de interventie care a procedat la supravegherea si cercetarea zonei, ocazie cu care au fost descoperite noua colete cu tigari, de provenienta ucraineana.

Tigarile au fost duse la sediul sectorului, unde in urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 4.500 pachete cu tigari, a caror valoare se ridica la suma de 52.650 lei.

Intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in cauza politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat.