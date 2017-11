Tigari si alcool de contrabanda gasite de politisti in masina unei soferite, in municipiul Suceava

Bunurile fara documente legale de provenienta, in valoare de circa 6.200 lei, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, iar autoturismul in valoare de cca. 4000 Euro a fost indisponibilizat la sediul politiei.

Tigari si alcool de contrabanda gasite de politisti in masina unei soferite. Luni, in jurul orei 21.20, un echipaj rutier din cadrul Politiei Municipiului Suceava a oprit pentru control, pe strada Calea Obcinilor din localitate, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de o femeie de 33 de ani din Republica Moldova. In urma controlului autoturismului, politistii au identificat 11.200 bucati tigarete de provenienta extracomunitara si 12 sticle de bauturi alcoolice, a cate un litru fiecare, fara timbre fiscale.Bunurile fara documente legale de provenienta, in valoare de circa 6.200 lei, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, iar autoturismul in valoare de cca. 4000 Euro a fost indisponibilizat la sediul politiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.