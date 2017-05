Tigari si alcool de contrabanda gasite de politisti in urma unor perchezitii, la Campulung Moldovenesc

Un barbat de 32 de ani este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.

Tigari si alcool de contrabanda gasite de politisti in urma unor perchezitii. Luni, in baza mandatelor emise de Judecatoria Campulung Moldovenesc intr-un dosar penal, echipe de politisti din cadrul Politiei municipiului C-lung Moldovenesc, sprijiniti de luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava au efectuat patru perchezitii domiciliare la imobile situate pe raza municipiului. Astfel, la locuinta unui barbat de 32 de ani din localitate, au fost identificate 275 pachete cu tigarete de diferite marci, cantitatea de 35,5 litri bauturi alcoolice de provenienta ucraineana, Republica Moldova si Duty Free, precum si 44 litri de alcool fara timbru fiscal.Totodata, in urma perchezitiei efectuate la un stand din incinta Complexului Comercial Bazar din municipiul C-lung Moldovenesc, politistii au mai identificat 76 pachete cu tigarete de diferite marci, de provenienta ucraineana, Republica Moldova si Duty Free. Bunurile in valoare de circa 6.000 lei au fost ridicate pentru cercetari, barbatul de 32 de ani fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, dosarul penal urmand sa fie solutionat procedural.