Tigari si alcool fara documente confiscate de politisti, la Siret

Bunurile in valoare de aproximativ 1.000 lei au fost confiscate.

Un echipaj din cadrul Politiei orasului Siret a oprit pentru control, joi dupa-amiaza, pe strada Parcului din localitate, autoturismul condus de o femeie de 44 de ani, din municipiul Radauti.

In urma controlului autoturismului, politistii au identificat 12 sticle de bauturi alcoolice si 30 de pachete de tigari fara timbru fiscal, bunuri pentru care conducatoarea auto nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Bunurile in valoare de circa 1.000 lei au fost confiscate, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.