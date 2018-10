Tigari si tutun pentru narghilea, descoperite ascunse intr-un microbuz FOTO

Intreaga cantitate de bunuri, in valoare de 4.450 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 10.000 lei.

Tutun pentru narghilea si tigari, descoperite ascunse intr-un microbuz la P.T.F. Siret. Duminica, in jurul orei 12.30, s-a prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in tara, cetateanul ucrainean Baran P., in varsta de 33 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes Benz Sprinter, inmatriculat in Ucraina. In baza analizei de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra autovehiculului, persoanei si bagajelor.

Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in spatii special amenajate in podeaua si in plafonul microbuzului, cantitatea de 1.410 pachete cu tigari si 234 kg de tutun pentru narghilea, de provenienta ucraineana. Intreaga cantitate de bunuri, in valoare de 4.450 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 10.000 lei. Totodata, microbuzul in valoare de 28.000 lei a fost indisponibilizat in vederea confiscarii de catre autoritatea vamala, deoarece avea spatii special amenajate pentru transportul tigarilor. De asemenea, fata de cetateanul ucrainean s-a luat masura interzicerii intrarii in Romania pe o perioada de cinci ani.