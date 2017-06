Tineri ajunsi la spital injunghiati, vineri noaptea, dupa un scandal la o terasa de la Iulius Mall

Trei dintre petrecareti au ajuns la Spitalul Judetean Suceava, unul dintre ei in stare grava, cu gatul taiat.

Scandal intre doua gasti de tineri, vineri noaptea, in parcarea Iulius Mall, unde erau amenajate tarabe cu ocazia Zilelor Sucevei. Trei dintre petrecareti au ajuns la Spitalul Judetean Suceava, unul dintre ei in stare grava, cu gatul taiat. Politistii au intervenit la fata locului si ulterior au luat declaratii de la persoanele ranite. In urma cercetarilor efectuate a rezultat ca in jurul orei 00.30, la una dintre terase, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a avut loc o altercatie intre doi tineri, acestia lovindu-se reciproc.In scurt timp, la locul incidentului a sosit mama unuia dintre acestia, respectiv Anca T., insotita de concubinul ei, Constantin Sorin C., de 42 ani, localnic.Concubinul a intervenit in favoarea lui Alberto C., fiind si acesta lovit, context in care a ripostat, lovind cu un cutit pe Mihai Andrei B., de 28 ani, din orasul Salcea si Alexandru Ionut A., de 29 ani, localnic, care au suferit plagi taiate. Dupa incident cutitarul a disparut. In urma masurilor informativ operative dispuse, politistii l- au identificat la scurt timp Constantin Sorin C., precum si celelalte persoane implicate in incident. In continuare, persoanele vatamate urmeaza a fi examinate din punct de vedere medico-legal, urmand ca in functie de constatari sa fie dispuse masuri legale. In cauza a fost intocmit dosar penal privind infractiunea de lovirea sau alte violente. Barbatul care a scos cutitul a fost ulterior retinut pentru 24 de ore.