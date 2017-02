Tineri din Dumbraveni, adusi la DIICOT Suceava pentru audieri dupa ce o eleva a fost santajata cu o poza indecenta

Descinderi in aceasta dimineata, la Dumbraveni.Mai multi tineri,printre care si minori,elevi la liceul de la Dumbraveni au fost adusi la audieri la sediul DIICOT Suceava .Este vorba despre un dosar de santaj in cazul unei eleve de clasa a noua.Aceasta a trimis unui tanar o fotografie indecenta,in care fata apare goala.Tanarul ar fi santajat-o cu poza respectiva si dupa care a distribuit-o prin intermediul unei retele de socializare. Trei minori de 15 ani,care au primit fotografia, au fost adusi ca martori in dosar. Vom reveni cu informatii!