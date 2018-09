Tineri din Vatra Moldovitei, prinsi cu tigari de contrabanda in autoturism FOTO

Tineri din Vatra Moldovitei, prinsi cu tigari de contrabanda in autoturism. Tigarile in valoare de aproximativ 5.000 de lei au fost confiscate, iar autoturismul in valoare de circa 3.000 euro a fost indisponibilizat la sediul politiei. Joi, in jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a identificat pe DJ 176, din comuna Brodina, un autoturism stationat, in interiorul caruia se aflau doi tineri de 18 si 23 ani, ambii din comuna Vatra Moldovitei.In urma verificarii interiorului autoturismului, politistii au identificat cantitatea de 470 de pachete cu tigari, de provenienta Dutty Free, bunuri pentru care, cei doi nu au prezenta documente legale de provenienta. Interogand bazele de date, politistii au stabilit faptul ca, seria de sasiu a autoturismului apartine unui autoturism inmatriculat in strainatate, iar placutele aplicate pe acesta apartin unui alt autoturism al carui proprietar este un barbat din municipiul Bucuresti. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savsrsirii infractiunilor de "contrabanda in forma agravanta" si "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat".