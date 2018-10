Tineri grav raniti si masina facuta zob, in urma unui accident rutier, la Vicovu de Sus VEZI IMAGINI

Sursa foto:atentie politia! Soferul masinii era baut.

Grav accident rutier, sambata noapte, pe raza localitatii Vicovu de Sus.Masina in care se aflau 4 tineri a iesit de pe sosea si s-a rasturnat pe cupola, pe un camp. Soferul vehiculului a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive. In urma accidentului doi dintre tineri au ramas incarcerati intre fiarele autoturismului. La fata locului au actionat pompieri de la Vicov si Radauti cu modulul SMURD si o masina de descarcerare dar si 3 echipaje de ambulanta. Cei doi tineri prinsi intre fiarele masinii au fost scosi de cadrele ISU. Toti cei patru ocupanti ai masinii au fost raniti si au ajuns la spital. Unul dintre acestia era in coma. Autoturismul implicat in accident a fost facut zob. Politistii au demarat cercetari in acest caz. Soferul masinii era baut. La verificarea cu etilotestul a rezultat o alcoolemie de 0,28 milligrame alcool pur in aerul expirat. Vom reveni cu detalii!