Tineri prinsi cu tigari de contrabanda, la Izvoarele Sucevei

Tineri prinsi cu tigari de contrabanda. Joi, politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Izvoarele Sucevei, au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate.Astfel, in jurul orei 21.00, un echipaj al politiei de frontiera a descoperit o carare de urme care ducea de la linia de frontiera pana la o anexa izolata aflata in apropiere. Astfel, oamenii legii au descoperit doua colete cu tigari fapt pentru care au luat masuri de cercetare si supraveghere a zonei. Cu aceasta ocazie, la aproximativ doi kilometri, a fost depistat si oprit pentru control un autoturism in care se aflau trei persoane cu varste cuprinse intre 17 si 18 ani, domiciliate pe raza judetului Suceava. In urma verificarilor efectuate a rezultat faptul ca cei trei tineri sunt implicati in activitatea infractionala fapt pentru care acestia, impreuna cu tigarile au fost dusi la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor. In urma inventarierii a rezultat cantitatea de 2.450 pachete de țigari, marca Marble, de provenienta ucraineana in valoare de 26.950 lei, care au fost ridicate in vederea confiscarii. Celor trei cetateni romani, politistii de frontiera le-au intocmit lucrare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda in forma agravanta si trecere frauduloasa a frontierei de stat. Lucrarea penala a fost prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc in vederea luarii masurilor legale ce se impun.