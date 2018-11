Tineri prinsi la furat intr-un supermarket din municipiul Suceava

Doi tineri, in varsta de 20 si respectiv 26 de ani, ambii din municipiul Suceava, au fost prinsi la furat intr-un supermarket din municipiul Suceava. Agentul de paza al magazinului a fost cel care a sunat, luni dupa amiaza, si a sesizat ca doi barbati au furat mai multe bunuri. La fata locului au ajuns politistii, care au stabilit ca cei doi tineri au furat din supermarket produse in valoare totala de 425 lei. Tinerii au fost condusi la sediul Politiei Municipiului Suceava. Prejudiciul a fost recuperat in totalitae. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privin savarsirea infractiunii de furt. Cateva ore mai tarziu, un tanar de 18 ani, din comuna Paltinoasa, a furat din acelasi supermarket un pachet de carti de joc. Acesta s-a ales cu dosar penal.