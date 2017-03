Tineri retinuti pentru 24 de ore pentru contrabanda de tigari, la Bilca FOTO VIDEO

Cei trei vor fi prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.

Tineri retinuti pentru 24 de ore pentru contrabanda de tigari. Indivizii au ascuns coletele cu tigari intr-o casa parasita. Politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Vicovu de Sus au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate. Astfel, joi, in jurul orei 09.00, oamenii legii au observat in apropierea granitei cu Ucraina, pe directia localitatii de frontiera Bilca, un autoturism care stationa si trei persoane care se deplasau de la frontiera de stat spre interiorul tarii, transportand colete voluminoase. Imediat, politistii de frontiera au actionat pentru retinerea persoanelor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce, moment in care acestea au incercat sa fuga, abandonand coletele intr-un imobil dezafectat din zona. In urma actiunii, politistii de frontiera au reusit sa retina persoanele in cauza, trei tineri cu varste cuprinse intre 20 si 22 de ani, toti domiciliati pe raza judetului Suceava. In urma cercetarii terenului, politistii de frontiera au descoperite mai multe colete, ce contineau cantitatea de 2.999 pachete de tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana, precum si un autoturism marca Volkswagen Passat, inmatriculat in Marea Britanie, in valoare de 6.000 lei, care a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor. Politistii de frontiera le-au intocmit celor trei cetateni romani lucrare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda in forma agravanta, tinerii fiind retinuti pentru 24 de ore, urmand a fi prezentati in cursul zilei de azi instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.