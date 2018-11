Tir cautat de autoritatile din Italia, descoperit in P.T.F. Siret FOTO

Tir cautat de autritarile din Italia, descoperit de politistii de frontiera suceveni. Sambata, in jurul orei 11.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera cetateanul bulgar A. Y., in varsta de 58 de ani.

Acesta conducea un automarfar marca DAF, cu numar de inmatriculare specific Bulgariei. Cu ocazia controlului, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare si au constatat ca autovehiculul era semnalat ca fiind "bun cautat pentru confiscare", alerta fiind introdusa de autoritatile din Italia in data de 31 august.

Automarfarul, in valoare de aproximativ 92.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Punctului de Trecere a Frontierei Siret, in cauza fiind intocmita lucrare penala pentru savarsirea infractiunii de tainuire, la finalizare urmand a fi dispuse masurile legale care se impun.