Un tir s-a rasturnat intr-un sant, duminica dimineata, la intersectia Siret-Radauti. Potrivit martorilor, soferul mastodontului nu a pastrat distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune cu un autoturism marca VW Golf, care circula in fata sa. In urma impactului tirul a intrat in balans, a prins marginea drumului si s-a rasturnat in sant. In urma accidentului soferul mastodontului, un cetatean ucrainean, nu a fost ranit.