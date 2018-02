Toate spitalele din judet au restrictionat accesul vizitatorilor, cu exceptia celor din Radauti si Gura Humorului

Directia de Sanatate Publica(DSP) Suceava a informat toate spitalele din judet cu privire la masurile de preventie care se impun in conditiile cresterii numarului cazurilor de viroze si a afectiunilor compatibile cu gripa.Toate spitalele din judet au restrictionat accesul vizitatorilor cu exceptia Spitalului Municipal Radauti si a Spitalului Orasenesc Gura Humorului care isi vor adapta conduita in functie de evolutia situatiei epidemiologice.

Recomandari DSP:

- Evitarea contactului apropiat cu persoanele care prezinta simptomatologie respiratorie si evitarea aglomerarilor de persoane in spatii inchise.

- Spalarea mainilor (metoda cea mai eficienta de reducere a transmiterii).

- Aerisirea spatiilor in care se desfasoara activitatile.

- Purtarea mastilor de unica folosinta de catre persoanele care prezinta febra insotita de manifestari respiratorii.