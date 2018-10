Toate trecerile de pietoni de pe artera principala a municipiului Suceava vor fi vopsite in alb si rosu, pentru o mai buna vizibilitate in trafic si pentru cresterea sigurantei pietonului. Anuntul a fost facut de viceprimarul Lucian Harsovschi. "Intr-o prima faza, 22 de astfel de treceri vor fi trasate de la intrarea in municipiul Suceava(zona Metro) pana la intersectia cu strada Petru Rares/Mitropoliei", a precizat Lucian Harsovschi.