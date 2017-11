Traditie, eleganta si rafinament cu mobilierul din lemn masiv Ronex

Un important producator de mobilier din lemn masiv, in totalitate din stejar, din Romania, cu o experienta de peste 20 de ani este Ronex Prod din Bucuresti, care realizeaza obiecte de mobilier de inalta calitate, pentru urmatoarele locatii: dining, camera de zi, bucatarie, dormitor, vinoteca-bar, birou.

Mobilierul din lemn masiv este unul briliant, folosindu-se la producerea sa cele mai bune tipuri de lemn, prelucrate apoi de catre muncitori talentati, care cunosc si cele mai mici detalii referitoare la fabricarea mobilei.

Mobila din lemn masiv este realizata din lemn de esenta tare, precum stejar, mesteacan, artar, mahon, teak, mesteacan sau cires. Orice piesa de mobilier din lemn masiv va avea o durabilitate extinsa, comparativ cu alte tipuri de mobilier din alte materiale. Niciun alt material nu s-a dovedit a fi o alternativa mai buna a lemnului. Acesta ofera artizanilor si designerilor posibilitatea de a realiza numai obiecte de inalta calitate.

Cand ii simti greutatea, lemnul masiv iti permite sa stii ca ai un element rezonabil si durabil in incapere. Niciun material sintetic sau metalic nu poate oferi aceeasi stralucire si acelasi aspect de inalta calitate decat lemnul perfect finisat si lustruit.

Timp de mai multi ani, stejarul a fost considerat lemnul perfect pentru o varietate de aplicatii, printre care si mobilierul. Stejarul este un lemn robust si rezistent, care creste in aproape toate partile lumii. Calitatile sale inerente il fac durabil si atractiv. Culoarea si textura sa se potrivesc bine cu orice design si stil, variind de la stilul rustic pana la cel contemporan si elegant. Toate obiectele de mobilier din stejar masiv arata sofisticat si luxos. Cu acest tip de mobilier, oricine poate adopta un aspect modern si contemporan in casa sa.

Un important producator de mobilier din lemn masiv, in totalitate din stejar, din Romania, cu o experienta de peste 20 de ani este Ronex Prod din Bucuresti, care realizeaza obiecte de mobilier de inalta calitate, pentru urmatoarele locatii: dining, camera de zi, bucatarie, dormitor, vinoteca-bar, birou. Stilurile acoperite de catre cei de la Ronex sunt: stilul modern, stilul contemporan si stilul clasic. Pentru fiecare stil in parte, producatorul dispune de o gama larga de mobilier.

Produsele Ronex se remarca prin intermediul finisajelor manuale realizate in stil antichizat, pe baza de ceara solida sau ulei, caracteristici care dau unicitate obiectelor de mobilier. Clientul poate alege dintr-o gama larga de finisaje, baituri, vopsele, ulei de in si ceara.

Compania dispune de utilaje performante dar si de o mana de lucru de prima clasa, factori care contribuie la buna desfasurare a procesului de productie.

Mobilierul marca Ronex este caracterizat de traditie si de eleganta, fiind perfect pentru locuinta celor care doresc un mobilier de calitate ridicata, elegant si rafinat, reusind sa satisfaca si cele mai exigente gusturi.