Trafic blocat doua ore intre Suceava si Falticeni FOTO

Traficul rutier a fost blocat aproximativ doua ore, miercuri dupa-amiaza, pe drumul european 85, intre Suceava si Falticeni, dupa ce o macara de mare tonaj a intervenit pentru ridicarea unui tir rasturnat pe marginea drumului. Autotrenul a ajuns in sant inca de duminica noaptea cand soferul, un cetatean ucrainean, a pierdut controlul asupra directiei de mers.Pentru ca s-au format cozi kilometrice dupa venirea macaralei, politistii rutieri au deviat in final traficul spre Horodniceni si Cornu Luncii, pe DN 2. Soferii se plangeau insa ca pana la luarea acestei masuri au stat si 2 ore blocati in trafic. In final, tirul a fost scos din sant si pus pe picioare cu ajutorul utilajului de mare tonaj. Potrivit politistilor, in jurul orei 19.00, circulatia rutiera a fost reluata.