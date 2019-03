Trafic blocat spre Vama Siret dupa ce un tir s-a rasturnat, la Granicesti Vezi Imagini

Cirulatie rutiera blocata spre Vama Siret, la Granicesti, joi dimineata, dupa ce un tir s-a rasturnat. Soferul a reusit sa iasa singur din cabina si nu a fost ranit, insa a durat pana cand mastodontul sa fie ridicat din sant. Se pare ca tirul s-a rasturnat din cauza vitezei excesive, dupa ce incarcatura a intrat in balans.Vehiculul a fost pus pe roti si apoi tractat de catre drumarii de la Sectia de Drumuri Suceava. Mastodontul a fost dus in cea mai apropiata parcare. Traficul a fost blocat in zona timp de o ora.