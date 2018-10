Trafic feroviar blocat in urma unui accident, la Vama. Trenul inter-regio Galati-CLuj a lovit in plin un utilaj forestier aflat pe calea ferata. In urma impactului doua persoane din utilajul forestier au fost ranite. Locomotiva trenului a fost avariata. Cei doi raniti au fost preluati de echipaje SMURD si transportate la spital. Ei sunt constienti si cooperanti. Vom reveni cu informatii!