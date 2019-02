Trafic feroviar blocat, in aceasta dimineata, la Vatra Dornei, in urma unui accident rutier. Un sofer fara permis a lovit un alt autoturism care cicula regulamentar. In urma impactului, vehiculul care circula regulamentar a fost proiectat pe calea ferata, astfel ca traficul feroviar a fost oprit. Desi in ambele vehicule erau 5 persoane, nu au fost raniti, evenimentul fiind inregistrat la IPJ Suceava ca tamponare. Soferul fara permis auto s-a ales cu dosar penal. Vom reveni cu informatii!