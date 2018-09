Trafic feroviar blocat. O cisterna incarcata cu clei s-a rasturnat pe calea ferata, la Iacobeni FOTO

Accident pe raza localitatii Iacobeni, vineri dimineata. O autocisterna incarcata cu clei de lipit mobila s-a rasturnat pe calea ferata. In urma accidentului soferul acesteia a fost ranit, el ramanand incarcerat. Barbatul a fost scos dintre fiarele vehiculului de un pompier botosanean care se afla intamplator in zona,el fiind in timpul liber. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei, cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Victima a fost transportata la spital. Traficul feroviar intre Moldova si Ardeal este la acest moment blocat. Se asteapta ca in zona sa ajunga un utilaj de mare gabarit cu care sa fie ridicata cisterna de pe calea ferata. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.Vom reveni cu detalii!