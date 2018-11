Trafic paralizat pe DN17, la Ilisesti. Zeci de soferi blocati dupa ce tirurile nu au mai putut inainta. In alte zone soferii au ajuns cu vehiculele in sant VEZI IMAGINI

Prapad pe drumurile din judet, la prima ninsoare mai serioasa. In zona Bradet a ajuns in sant si o autospeciala de politie de la postul din Bosanci.

De la prima ninsoare mai serioasa au aparut grave probleme in trafic, in tot judetul. Pe DN17, in zona Ilisesti, Ciprian Porumbescu dar si la Stroeisti s-au inregistrat blocaje in trafic, luni dupa amiaza. Au fost tiruri care au ramas blocate in panta, inainte de biserica din Ilisesti dupa ce nu au mai putut urma prin zapada dar si la Stroiesti. Zeci de soferi au stat blocati in trafic de la ora 13.00 pana pe la 15.00. Oamenii se plang ca nu au vazut nici un utilaj de deszapezire si nici politisti. Cozile de masini se intindeau pe kilometri intregi. Blocaj a fost si intre Stroiesti si Ilisesti dar si la Prisaca Dornei.La Stroiesti drumarii si-au facut aparitia dupa ce reporteri de la televiziuni nationale au ajuns si au discutat cu soferii. Traficul se desfasoara cu greutate si pe soseaua de ocolire a Sucevei, unde mai multe tituri au ramas in zapada si nu au mai putut inainta, si aici fiind cozi de masini. In alte zone din judet au fost soferi care au derapat cu masinile in sant din cauza zapezii. La Horodnic un microbuz destinat transportului de elevi a derapat si s-a rasturnat pe cupola, in apropiere de o cale ferata. Din fericire, in vehicul se afla doar soferul, care mergea sa ia elevii si sa ii duca la scoala. La Fratautii Vechi doua vehicule s-au ciocnit in trafic iar pe drumul dintre Suceava si Radauti mai multi soferi au zburat cu masinile in sant. La Frumoasa o persoana a fost ranita in urma unei tamponari pe ninsoare abundenta si pe un carosabil acoperit de zapada. O soferita a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un politist. Astfel, tanara de 27 ani, din municipiul Radaui, in timp ce conducea autoturismul VW Golf, pe DJ209C, din directia municipiul Suceava spre localitatea Frumoasa, nu a adaptat corespunzator viteza intr-o curba deosebit de periculoasa, a patruns pe contrasens si a acrosat frontal autoturismul BMW, condus regulamentar din sensul opus de mers de un barbat de 34 de ani, din municipiul Suceava, agent de politie, din cadrul Politiei mun. Suceava - Biroul Rutier, aflat in timpul liber. Din accident, a rezultat ranirea unei femei de 57 de ani, din comuna Scheia, pasagera in autoturismul condus de femeia de 27 de ani, care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat in ambele cazuri si li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa. Prapad este si in municipiul Suceava, cei de la DIASIL nefacand fata ninsorii abundente. Daca dimineata sararitele au circulat prin oras si au imprastiat antiderapant, ele au disparut la amiaza, traficul transformandu-se intr-un infern. S-a circulat bara la bara prin oras iar pe strazile latarale era jale, zapada framantata ingreunand traficul.