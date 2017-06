Trafic rutier blocat, pe DN17 A, dupa ce copaci doborati de furtuna au cazut pe carosabil

Trafic rutier blocat pe DN17 A, miercuri dupa amiaza, in urma furtunilor inregistrate in zona de munte a judetului. Arbori de esenta rasinoasa erau cazuti la iesirea din satul Paltinu, comuna Vatra Moldovitei, pe partea stanga a sensului de mers spre Sadova iar soferii care nu au mai putut inainta au sunat la 112. Opt angajati din cadrul Ocolului Silvic Vama impreuna cu politisti s-au deplasat pe DN 17A pentru a degaja carosabilul. Copacii cazuti au fost sectionati, iar cu ajutorul unui TAF au fost scosi de pe sosea. Interventia a durat 15 minute, dupa care traficul s-a reluat, acesta desfasurandu-se in conditii normale pe ambele sensuri. Politistii au verificat apoi intregul drum DN 17 A , intre zona Trei Movile din Sadova si Palma, ocazie cu care nu au fost identificate alte probleme.