Traficant de droguri din Straja, condamnat la trei ani de inchisoare, incarcerat in Penitenciarul Botosani

Traficant de droguri, condamnat la trei ani de inchisoare, incarcerat in Penitenciarul Botosani. Tanarul de 29 de ani, pe nume Ionel Patraucean, din comuna Straja, a fost ridicat luni seara de mascati, chiar in localitatea de domiciliu, si adus in arestul IPJ Suceava, de unde acesta a fost transportat sub escorta la Penitenciarul Botosani. Tanarul este condamnat la trei ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. La nivelul Politiei orasului Vicovu de Sus s-a constituit o echipa operativa, care in urma masurilor informativ-operative desfasurate a reusit identificarea si retinerea lui Ionel Patraucean. Tanarul, impreuna cu alti doi indivizi, a fost prins in flagrant, in anul 2015, in timp ce vindea droguri de mare risc unui ofiter sub acoperire. Cei trei au fost acuzati ca vindeau droguri aduse din strainatate prin intermediul unor firme de curierat, in zona Radauti-Vicov si in municipiul Suceava. Ei au fost monitorizati luni intregi de politisti si i-au vandut unui investigator sub acoperire aproape 22 de grame si jumatate de hasis, cu suma de 700 de lei. Drogurile au ajuns pe mana ofiterilor BCCO, care le-au trimis la un laborator pentru a strange probe impotriva suspectilor. In final, ei au fost ridicati dupa ce i-au vandut 100 de grame de cannabis cu 3.500 de lei tot unui investigator sub acoperire.