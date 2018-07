Tragedie in Zamostea. O femeie a murit strivita de remorca unui tractor

Sfarsit cumplit pentru o femeie de 35 de ani, din satul Lunca, comuna Zamostea. Aceasta a murit strivita de remorca unui tractor. Tragedia a avut loc in gospodaria femeii. Luni seara, aceasta impreuna cu sotul sau au treierat graul si l-au transportat acasa, intr-o remorca tractata de un tractor. Ajunsi acasa, barbatul a manevrat tractorul cu remorca in curtea locuintei, cu spatele, pana in fata magaziei de cereale. La un moment dat, acesta a pornit tractorul si a rabatat remorca intr-o parte, pentru ca aceasta era prevazuta cu gura pentru varsarea cerealelor direct in saci. Dupa ce a oprit tractorul, barbatul si sotia acestuia au continuat sa umple sacii. La un moment dat, remorca s-a rasturnat in partea lateral drapta peste femeia care tinea sacii pentru a-i umple cu grau. Sotul acesteia ajutat de mai multe persoane au reusit sa o scoata pe femeie de sub remorca, dupa care au sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical, care a efectuat manevre de resucitare timp de 45 de minute. Din nefericire femeia nu a mai putut fi salvata, fiind declarat decesul. Trupul neinsufletit al acesteia a fost transportat la morga in vederea efectuarii necrospsiei si stabilirii cu exactitate a cauzei mortii. Politistii au intocmit in cauza dosar penal de moarte suspecta.