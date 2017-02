Tragedie la Baia. Un tanar de 20 de ani s-a spanzurat

Un tanar de 20 de ani din Baia s-a spanzurat intr-o anexa gospodareasca, sambata dupa-amiaza. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de tatal baiatului. Acesta a mers in sura pentru a lua lemne, moment in care l-a gasit pe fiul sau, cazut pe jos, cu un cablu infasurat in jurul gatului. Imediat barbatul a sunat la 112 si a cerut ajutor. La fata locului a ajuns un echipaj Ambulanta Falticeni, care nu a mai putut face nimic pentru tanar, constatand decesul. Trupul neinsufletit al tanarului a fost ridicat si transportat la morga Spitalului Municipal Falticeni pentru efectuarea necropsiei.