Tragedie la Bosanci. La numai 20 de ani, un tanar a murit dupa ce a suferit un anevrism cerebral in sala de sport

Decesul a survenit la o clinica din Iasi.

Caz cutremurator, in comuna Bosanci. Un tanar de numai 20 de ani a murit in urma unui anevrism cerebral suferit pe cand era in sala de sport, cel mai probabil din cauza efortului. Tanarul, pe nume Dragoi Paul s-a deplasat la sala de sport din comuna Ipotesti, pe 1 ianuarie seara, in jurul orei 21.00. Acolo i s-a facut rau si a fost preluat de o ambulanta si transportat la UPU Suceava, dupa care a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenta prof. dr. Nicolae Oblu din municipiul Iasi, avand diagnosticul anevrism cerebral rupt. El a ramas internat si familia spera la o minune dupa ce a fost operat cu succes. A doua zi dupa operatie si-a strans mama de mana si dadea semne ca isi revine numai ca evolutia ulterioara a fost una nefavorabila din cauza unor complicatii. Tanarul a decedat la primele ore ale zilei de 19 ianuarie. Cunoscutii familiei sunt in satre de soc. Primarul de Bosanci, Neculai Miron, a postat pe o retea de socializare un mesaj de condoleante pentru familia indurerata si fotografia tanarului. Localnicii au vazut mesajul si au postat, la randul lor, mesaje emotionante si -au dedicat chiar si o pagina in memoriam. Paul era foarte iubit de prieteni, mai ales ca era saritor si cu bun simt, gata oricand sa ajute. Tanarul va fi adus acasa luni, urmand sa fie inmormantat la Bosanci. Dumnezeu sa il odihneasca in pace si condoleante familiei indurerate!