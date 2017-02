Tragedie la Bosanci. Un batran a fost gasit carbonizat in propria casa dupa ce aceasta a fost mistuita de foc

Flacarile au izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului cazut din soba cu acumulare de caldura.

Tragedie la Bosanci, la primele ore ale diminetii de joi. Un batran a fost gasit carbonizat in propria casa dupa ce aceasta a fost mistuita de flacari. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Bosanci, au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, cu trei autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din comuna Bosanci. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat casa de locuit ÅŸi o anexa din lemn, existand pericolul de propagare la doua locuinte invecinate. Din declaratiile vecinilor, exista posibilitatea ca proprietarul, care avea un handicap locomotor, sa fi fost suprins de foc in locuinta. Din nefericire, informatiile s-au adeverit. Dupa localizarea flacarilor, pompierii militari au patruns in interiorul casei, unde au gasit trupul carbonizat al proprietarului in varsta de 82 de ani. Au ars casa de locuit (din zidarie, cu acoperiÅŸ din lemn ÅŸi invelitoare din tabla) pe o suprafata de 80 de metri patrati, anexa din lemn pe 20 de metri patrati, circa doi metri cubi lemn de foc ÅŸi alte bunuri. S-au degradat peretii locuintei. Flacarile au izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului cazut din soba cu acumulare de caldura. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ trei ore.