Tragedie la Brodina. Un padurar si-a pierdut viata dupa ce a fost strivit de un bustean. Marti dimineata, barbatul de 50 de ani,pe nume Schipor Petru, din Falcau, padurar la Ocolul Silvic Brodina, s-a deplasat cu autoturismul, in comuna Brodina in zona forestiera denumita "Cununa", pentru a participa la sortarea unor busteni. In zona respectiva, acesta s-a intalnit cu un tanar de 19 ani, Grapineac Alexandru Dumitru de 19 ani, din aceeasi localitate si Serafesco Ioan Nicolaie, de 52 de ani, din comuna Moldova Sulita, ambii angajati ai SC Danisebfor SRL. Barbatul de 52 de ani a venit la fata locului cu autoutilitara cu incarcator marca Mercedes tip graifer. In jurul orei 13.00, in timpul desfasurarii activitatii, acesta a ridicat de la sol un bustean, rotindu-l, pentru a-l muta in apropiere. Pana la finalizarea manevrei, l-a auzit pe padurar strigand ca l-a lovit cu busteanul. Muncitorul a coborat de pe platforma autoutilitarei, moment in care l-a observat pe padurar cazut langa stiva de busteni. Acesta era constient, insa acuza dureri in zona spatelui. Dupa cateva minute, pe drumul forestier s-a apropiat un autoturism pe care muncitorul l-a oprit si l-a rugat pe sofer sa transporte victima la spital, timp in care a apelat numarul de urgenta 112, solicitand interventia unei ambulante. Padurarul a fost preluat de pe raza comunei Brodina de un echipaj al Serviciului Ambulanta si transportat in stare grava la Spitalul Judetean Suceava. La spital, Schipor Petru a fost diagnosticat cu politraumatism prin strivire, traumatism toraco-abdominal, fractura bazin. Din nefericire, in urma leziunilor suferite, acesta a decedat ulterior in unitatea medicala. La locul accidentului au ajuns politistii care au stabilit ca in momentul efecturarii manevrei de mutare a busteanului, padurarul s-a apropiat prea mult de zona de lucru, moment in care a fost lovit. Oamenii legii fac cercetari in acest caz privind savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. De asemenea, ITM Suceava a deschis o ancheta in acest caz.