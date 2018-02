Tragedie la Dorna Arini. Un barbat a murit dupa ce bucataria de vara in care dormea a fost cuprinsa de flacari FOTO

Tragedie in localitatea Dorna Arini, sambata dimineata. Un barbat a murit dupa ce bucataria de vara in care dormea a fost cuprinsa de flacari. Militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit cu trei autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului.La sosirea echipajelor, o bucatarie de vara ardea generalizat si exista pericolul de propagare a flacarilor la casa de locuit si la o constructie anexa. Din nefericire, dupa localizarea incendiului, in interiorul bucatariei de vara a fost gasit trupul neinsufletit al proprietarului, un barbat in varsta de 58 de ani.Bucataria de vara si bunurile din interior(mobilier, bunuri casnice, documente personale si altele) au ars pe o suprafata de aproximativ 35 de metri patrati. Cauza probabila a incendiului a fost un foc deschis in spatii inchise, iar imprejurarile in care s-a produs aprinderea sunt in curs de stabilire.