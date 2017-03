Tragedie la Falticeni. O batrana de 79 de ani si-a pierdut viata intr-un incendiu

Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la morga Spitalului Municipal Falticeni in vederea efectuarii necropsiei.

Tragedie la Falticeni. O femeie de 79 de ani a fost gasita carbonizata in casa, dupa ce locuinta i-a luat foc. Incendiul a avut loc, luni dupa-amiaza, pe strada Nufarului din municipiul Falticeni. Un vecin a vazut incendiul si a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Falticeni care a localizat si stins incendiul. In interiorul locuintei a fost gasit cadavrul carbonizat al proprietarei. Din verificarile efectuate a reiesit faptul ca in momentul izbucnirii incendiului batrana se afla singura la domiciliu si a incercat sa aprinda focul folosind motorina. Focul s-a extins la intreaga incapere. Trupul neinsufletit al femeii a fost transportat la morga Spitalului Municipal Falticeni in vederea efectuarii necropsiei.