Tragedie la Gainesti. Un barbat a murit strivit de un TAF

Un barbat de 40 de ani din Slatina a murit strivit de un TAF. Luni dimineata, barbatul se afla in padurea din zona denumita popular "Cucuis", de pe raza satului Gainesti, comuna Slatina. La un moment dat, in timp ce se afla in TAF, s-a dezechilibrat si a cazut din vehicul, fiind surprins si calcat de una din rotile utilajului. La fata locului a ajuns un echipaj medical SMURD. Din nefericire barbatul nu a mai putut fi salvat fiind constat decesul. La fata locului au ajuns politistii dar si reprezentantii I.T.M. Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de ucidere din culpa, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.