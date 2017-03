Tragedie la Galanesti. Un adolescent a fost omorat pe trotuar de un sofer vitezoman GALERIE FOTO

Soferul a pierdut controlul volanului, a alovit alte doua masini, dupa care a plonjat pe trotuar. El nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, insa, la spital, i s-a recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un adolescent si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit pe trotuar de o masina, la Galanesti. Sambata, ora 23.15, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, pe raza comunei Galanesti, dinspre municipiul Radauti spre comuna Vicovu de Jos, din cauza vitezei excesive, un tanar de 20 de ani, pe nume Ionut Sulai, din municipiul Radauti, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe trotuarul din partea dreapta a drumului, unde, a tamponat doua autoturisme parcate, dupa care, a surprins si accidentat un baiat de 13 ani, din comuna Horodnic de Jos, care se deplasa pe langa bicicleta. La fata locului au ajuns militarii Detasamentului de Pompieri Radauti cu modulul SMURD(autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD B2). Pompierii au fost sprijiniti de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean din Radauti. Salvatorii au luat masurile specifice de siguranta - au balizat zona, au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori si au verificat eventualele scurgeri de carburanti si lubrifianti. Concomitent, alaturi de personalul Serviciului de Ambulanta Judetean, au acordat primul ajutor medical celor implicati in accident. Biciclistul, un baiat in varsta de 13 ani, a fost gasit in stare de inconstienta, iar in urma manevrelor de resuscitare, din nefericire, nu s-a putut decat constata decesul. In autoturism se aflau doua persoane, soferul in varsta de 20 de ani si un pasager in varsta de 18 ani. Cei doi au suferit leziuni minore la nivelul fetei si au fost transportati la Centrul de Primire Urgente (CPU) al Spitalului municipal Radauti, pentru investigatii suplimentare. Soferul nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, insa, la spital, i s-a recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal ce va fi solutionat procedural.