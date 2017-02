Tanarul din Fratautii Vechi a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat pe contrasens, unde, a lovit un arbore ornamental si un podet, dupa care, s-a rasturnat in sant.

Tragedie la Galanesti. Un tanar de 20 de ani si-a pierdut viata intr-un accident rutier. Joi, in jurul orei 21.00, in timp ce conducea autoturismul inmatriculat in strainatate pe DJ 178F, pe raza comunei Galanesti, pe un segment de drum in aliniament, datorita vitezei excesive, un tanar de 20 de ani, din comuna Fratautii Vechi, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat pe contrasens, unde, a lovit un arbore ornamental si un podet, dupa care, s-a rasturnat in sant. In urma impactului, a rezultat decesul conducatorului auto si ranirea usoara a unui minor de 17 ani din Fratautii Vechi, pasager in autoturism, care, a refuzat sa fie transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.