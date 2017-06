Tragedie la Gura Humorului. Baiat de 12 ani, mort inecat in raul Moldova, in timp ce era la scaldat FOTO

Trupul acestuia a fost gasit dupa mai bine de doua ore de cautari, la o distanta de aproximativ 100 de metri in aval de locul unde a fost vazut ultima oara, in zona podului spre Voronet.

Tragedie, la Gura Humorului, miercuri seara. Un copil de numai 12 ani a murit inecat pe cand era la scaldat. Baiatul, pe nume Sebastian Iosub, a mers sa se scalde in raul Moldova, impreuna cu un prieten in varsta de 13 ani, dupa o zi torida de vara. Desi apa nu era adanca, acesta a fost prins de curentii puternici de apa din cauza ca nu stia sa inoate. Martorii au sunat la 112 cand au vazut ca baiatul dispare in rau iar la fata locului au ajuns trei echipaje de pompieri de la Gura Humorului si Campulung Moldovenesc. Pompierii l-au cautat pe copil zeci de minute cu barcile pneumatice si cu ajutorul cangilor. Trupul acestuia a fost gasit dupa mai bine de doua ore de cautari, la o distanta de aproximativ 100 de metri in aval de locul unde a fost vazut ultima oara, in zona podului spre Voronet. Cadrele de la SMURD care s-au deplasat la fata locului au efectuat in zadar minute in sir manevre de resuscitare. In final baiatul a fost declarat decedat. Parintii acestuia au fost anuntati de cunoscuti si au venit in stare de soc la fata locului. Ei se aflau se serviciu cand au aflat vestea si spun ca fiul lor nu le-a cerut voie sa mearga la scaldat. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut tragedia.