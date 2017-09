Tragedie la Malini. Un tanar si-a pierdut viata dupa ce a fost proiectat cu masina intr-un copac

Soferul a pierdut controlul asupra directiei de mers din cauza vitezei.

Un tanar de 26 de ani din comuna Malini si-a pierdut viata dupa ce a fost proiectat cu masina intr-un copac. Accidentul a avut loc in noaptea de marti spre miercuri. Mihail G. in timp ce conducea autoturismul marca Jaguar, inmatriculat in Germania, pe DJ 209B, din comuna Malini, pe fondul vitezei, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune frontala cu semiremorca unei autoutilitare parcate partial de partea carosabila, in fata locuintei, de un barbat de 32 de ani, din localitate. Potrivit politistilor sectorul de drum respectiv este prevazut cu iluminat public care functioneaza. Dupa impact, autoturismul condus de tanarul de 26 de ani, a fost proiectat intr-un copac aflat pe marginea drumului. In urma impactului foarte puternic, a rezultat decesul conducatorului auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal ce va fi solutionat procedural.