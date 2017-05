Tragedie la Moara. O fata de 12 ani s-a spanzurat intr-o sura, din motive sentimentale

Colegii spun ca minora isi facuse un prieten, un coleg de scoala de care s-ar fi indragostit. Cei doi s-au certat insa miercuri si acesta ar fi motivul pentru care fata si-ar fi pus capat zilelor.

Tragedie la Moara, unde o copila de numai 12 ani s-a spanzurat, miercuri seara. Fata, care provine dintr-o familie de gospodari din localitate, a fost gasita fara suflare intr-o sura. Nimic nu a anuntat aceasta tragedie, minora comportandu-se ca de obicei. Dimineata a mers la scoala iar in jurul orei 14.30 ea a fost sunata de mama si i-a spus acesteia ca serveste masa si apoi isi va face temele. Ultima care a vazut-o pe minora in viata a fost bunica acesteia, care locuiste in aceeasi curte, an jurul orei 13.30, cand aceasta a venit de la scoala. Seara insa, la sosirea mamei de la serviciu, femeia si-a cautat fiica in camera ei si vazand ca nu se afla acolo a verificat toata locuinta, precum si anexa bunicilor. Speriata mama a intrat si in sura aflata la circa 50 de metri de locuinta. Aceasta si-a gasit fiica spanzurata de o grinda din lemn. La fata locului a sosit un echipaj SMURD care a efectuat manevre de resuscitare timp de 45 de minute iar in final s-a constatat decesul. Si politistii au venit la fata locului si au ridicat probe. La examinarea cadavrului nu au fost identificate urme de violenta. Cadavrul minorei a fost ridicat si transportat la morga Spitalului judetean Suceava in vederea efectuarii autopsiei medico legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii decesului. Colegii spun ca minora isi facuse un prieten, un coleg de scoala de care s-ar fi indragostit. Cei doi s-au certat insa miercuri si acesta ar fi motivul pentru care fata si-ar fi pus capat zilelor. Politistii au deschis un dosar de cercetare in acest caz.