Incendiu marti dimineata in localitatea Negostina. Un barbat in varsta de 84 de ani a fost gasit carbonizat in propria locuinta, dupa ce imobilul a fost cuprins de un incendiu. Pompierii veniti pentru lichidarea incendiului au fost cei care au facut macabra descoperire. In urma incendiului au ars anexele si acoperisul casei. Urmeaza ca pompierii sa stabileasca imprejurarile si cauza izbucnirii incendiului. Vom reveni cu informatii!