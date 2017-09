Tragedie la Negostina. Un tanar de 19 ani si-a pierdut viata in urma unui grav accident rutier

Tanarul de la volan avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident mortal la Negostina. Sambata dimineata, in timp ce conducea autoturismul marca BMW, pe DN 2, in afara localitatii Negostina, pe fondul vitezei excesive, Hutanu Emanoil- Petru, in varsta de 23 de ani, din orasul Siret, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a iesit in afara partii carosabile. In urma accidentului Razvan Gabor, de 19 ani, din orasul Siret, pasager in autoturism, a murit pe loc. De asemenea, soferul si un tanar de 18 ani, pasager in autoturism, au fost raniti. Cei doi au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "ucidere din culpa", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului"si "vatamare corporala din culpa", cercetarile fiind continuate de politisti pentru stabilirea tuturor imprejurarilor producerii accidentului rutier.