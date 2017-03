Tragedie la Panaci. Un barbat a murit strivit sub tractorul pe care il conducea

Tragedie, la Panaci, sambata dimineata. Un barbat de 55 de ani, din localitate, a murit strivit sub un tractor. Barbatul s-a deplasat cu tractorul pe terenul ginerelui sau pentru a-l ajuta pe acesta sa il curete de resturi. La un moment dat, tractorul a agatat o cioata. Cand soferul a pornit vehiculul acesta a alunecat si s-a rasturnat. Barbatul a fost pur si simplu aruncat din cabina chiar sub tractor, fiind strivit in zona abdomenului. La fata locului au intervenit pompierii de la Descarcerare, care l-au scos pe sofer, dar si cadre de la SMURD. Medicii au efectuat manevre de resuscitare pacientului minute in sir, insa in zadar. Acesta a decedat in urma gravelor leziuni interne pe care le-a suferit.