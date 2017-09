Tragedie la Putna. Doi tineri si-au pierdut viata dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un copac FOTO

Tragedie la Putna. Doi tineri si-au pierdut viata dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un copac. Un tanar de 23 de ani din Putna in timp ce conducea, luni seara, un autoturism Audi, pe DN2H, la intrare in localitatea Putna, intr-o curba, pe fondul carasabilului umed, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina frontal intr-un copac. In autoturism se mai afla un tanar de 23 de ani, din localitate. In urma impactului foarte violent cei doi tineri si-au pierdut viata. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate circumstantele exacte ale producerii accidentului.