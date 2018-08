Tragedie la Rosiori. Un barbat si-a pierdut viata intr-un accident rutier

Accident rutier joi dimineata pe raza localitatii Rosiori. Un barbat de 49 de ani, din Republica Moldova, si-a pierdut viata. In timp ce conducea autoutilitara, pe fondul oboselii, barbatul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a iesit in afara partii carosabile. Potrivit martorilor, autovehiculul s-a izbit violent intr-un stalp de beton, pe care l-a pus la pamant, si apoi s-a oprit intr-un gard. In urma accidentului, soferul a ramas incarcerat, in stare de inconstienta. La fata locului au intervenit pompierii militari care au extras victima, si dupa manevrele de resuscitare, din nefericire, a fost declarata decedata. Sotia barbatului, pasagera in autoutilitara nu a fost ranita, refuzand sa fie transportata la spital. Cercetarile sunt continuate de politisti pentru stabilirea tuturor imprejurarilor producerii accidentului.