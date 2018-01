Tragedie la Siminicea. Medicul de familie din localitate a murit dupa ce casa i-a fost cuprinsa de un incendiu VIDEO

Tragedie in localitatea Siminicea, joi dimineata. Medicul de familie din localitate a murit dupa ce locuinta i-a fost cuprinsa de un incendiu. Femeia de 44 de ani a decedat, cel mai probabil dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Incendiul a izbucnit doar in camera in care aceasta locuia. Unul din vecini a intrat in imobil, unde a gasit-o pe femeie inconstienta. Barbatul a scos-o pe aceasta afara(vezi declaratii martori). La fata locului au ajuns pompierii si echipaje medicale. In ciuda manevrelor de resuscitare, femeia nu a mai putut fi salvata, medicii declarand decesul. Mirela Adricioaie locuia in aceeasi gospodarie cu mama ei. In momentul producerii tragediei batrana dormea intr-o anexa. Aceasta a povestit ca fiica ei a lucrat pana tarziu in noapte la laptop. Vecinii cred ca cel mai probabil incendiul a pornit de la un scurtcircuit electric de la laptopul lasat in priza. Flacarile au cuprins lucrurile din incapere si au ars mocnit. Urmeaza ca pompierii sa stabileasca cauzele producerii incendiului.