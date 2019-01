Tragedie la Siret. Batran mort in incendiul care i-a cuprins casa VIDEO

Focul ar fi izbucnit de la jarul si scanteile provenite de la un cos de fum deteriorat.

Batran mort in propria locuinta, la primele ore ale zilei de marti, dupa ce aceasta a luat foc. Casa barbatului a fost cuprinsa de flacari mari, care se puteau vedea de la kilometri distanta. Este vorba despre un barat de 85 de ani, din Siret, care locuia singur in imobil. In momentul sosirii la fata locului a politiei si a pompierilor, incendiul se manifesta agresiv la casa de locuit si la anexele gospodaresti. Pentru stingerea incendiului s-au deplasat la fata locului pompierii din cadrul Garzii Siret cu trei autospeciale, incendiul fiind localizat si stins fara a se extinde la anexe sau locuintele invecinate. Au ars acoperisul casei pe 60 mp, anexele din lemn pe 10 mp, acoperisul comun al grajdului si al surii, circa 8 tone de furaje si bunuri casnice. S-au degradat peretii casei si bunuri din interior. Cu ocazia stingerii incendiului, in locuinta, in camera de unde s-a propagat focul, a fost gasit inconstient proprietarul, pe nume Bucevschi Vasile, care se afla intoxicat cu monoxid de carbon. Acestuia i-au fost efectuate manevre de resuscitare de catre echipajul SMURD, insa fara nici un efect, batranul fiind in final declarat decedat. Pompierii au stabilit ca incendiul s-a produs din cauza cosului de fum deteriorat. Cadavrul a fost preluat si transportat la morga Spitalului Municipiului Radauti in vederea efectuarii necropsiei. Prejudiciul cauzat in urma incendiului a fost estimat la suma de aproximativ 60.000 lei.