Tragedie la Vama. Un tanar a murit dupa ce a cazut de pe acoperisul unei case

Tragedie. Un tanar de 21 de ani, din comuna Vama, a murit dupa ce a cazut de pe acoperisul unei case. In cursul zilei de joi, acesta a decedat la Spitalul Judetean Suceava, unde era internat din data de 18 iulie, dupa ce a cazut de la o inaltime de aproximativ 3,5 metri. In ziua accidentului, S.C.N. a mers la locuinta varului sau pentru a monta tabla pe acoperis. Intr-un moment de neatentie, in timp ce se afla pe acoperis, tanarul a scapat bormasina pe care o avea in mana. Acesta a incercat sa prinda masina de gaurit si a alunecat, cazand de la o inaltime de aproximativ 3,5 metri. Deoarece acuza puternice dureri toracice, acesta a fost transportat cu masina de tatal sau catre Spitalul Municipal Moldovenesc. In drum spre spital victima a fost preluata de catre o ambulanta. De la Campulung Moldovenesc, tanarul a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Din nefericire, dupa opt zile de la accident, S.C.N. a murit in unitatea medicala. In cauza s-a intocmit dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.