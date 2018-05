Tragedie la Vatra Moldovitei. Un barbat a murit strivit de un tractor FOTO

Un barbat de 44 de ani a murit strivit de un tractor. Tragedia a avut loc sambata, in jurul orei 10.00, in comuna Vatra Moldovitei, pe un deal din zona Trifu. Barbatul, in timp ce conducea tractorul in aval si tracta un atelaj hipo incarcat cu scandura si placi de azbociment, pe o panta abrupta, pe un teren acoperit cu vegetatie umeda, a derapat si s-a rasturnat, acesta fiind prins sub tractor. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, cu un modul SMURD, o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta B2. "Zona fiind inaccesibila autospecialelor, salvatorii au urcat pe jos circa un kilometru si jumatate. Dupa o interventie dificila si solicitanta, militarii au extras trupul barbatului, pentru care din nefericire nu s-a mai putut face nimic, constatandu-se decesul", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.